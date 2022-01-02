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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:18

  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:31

  kulikrom написав:
  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.

Мабуть тому, що в інших є більше ніж 0,7 як у вас
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:08

  kulikrom написав:
  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.

Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія. Хіба горілки ящик? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:30

  alex lem написав:
  kulikrom написав:
  emeta написав:Подскажите как это работает то?

Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.

Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія:
да, но половина производителей товаров и , например, в Сильпо - те же самые химики, что и в АТБ.
Но в Сильпо всегда оно дороже. За понты.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 січ, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:31

  greenozon написав:Alien
трюк із датами це реальна підстава :)
один раз так попалився, тепер добре слідкую
зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед! :)


тем и живут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:35

  cohan написав:
  greenozon написав:Alien
трюк із датами це реальна підстава :)
один раз так попалився, тепер добре слідкую
зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед! :)


тем и живут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а кому щас легко?©
и в МЕТРО сто раз цена на кассе оказывалась другой, чем на полке с товаром
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:38

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:Alien
трюк із датами це реальна підстава :)
один раз так попалився, тепер добре слідкую
зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед! :)


тем и живут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а кому щас легко?©
и в МЕТРО сто раз цена на кассе оказывалась другой, чем на полке с товаром


підсудна справа
треба пантрувати хімікаторів за касою
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42

Re: А-Банк

  cohan написав:тем и живут

в моєму радіусі доступності одне АТБ і те працює по принципу заманух.
- дешевий хліб, дешеві батони
- обмежена кількість хлібу по 5 грн , який споживати не рекомендується
- час роботи 5-00.......23-50
порівнювали з цінами київських АТБ , в "моєму" все на гривню, дві більше коштує.
Так вони і живуть, кидають кісточку на одному товарі і жухають по всім останнім.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:45

Re: А-Банк

  greenozon написав:підсудна справа
треба пантрувати хімікаторів за касою

в мене постійно таке було в АШАНІ , зоставляв товар на ресепшині, йшов до полиці і приносив "старий цінник" , тикав ресепшину в обличчя, гукалась девочка і корректувала мені чек. Віддавали різницю відразу готівкою, дарма , що я сплачував кредитною карткою, ніяких повернень.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:48

  Goodman написав:
  cohan написав:тем и живут

в моєму радіусі доступності одне АТБ і те працює по принципу заманух.
- дешевий хліб, дешеві батони
- обмежена кількість хлібу по 5 грн , який споживати не рекомендується
- час роботи 5-00.......23-50
порівнювали з цінами київських АТБ , в "моєму" все на гривню, дві більше коштує.
Так вони і живуть, кидають кісточку на одному товарі і жухають по всім останнім.

В киеве вокруг с папками могут ходить :)
https://t.me/agendaKyiv
demichh
 
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