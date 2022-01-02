Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія. Хіба горілки ящик?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія:
да, но половина производителей товаров и , например, в Сильпо - те же самые химики, что и в АТБ. Но в Сильпо всегда оно дороже. За понты.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 січ, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
greenozon написав:Alien трюк із датами це реальна підстава один раз так попалився, тепер добре слідкую зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед!
greenozon написав:Alien трюк із датами це реальна підстава один раз так попалився, тепер добре слідкую зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед!
greenozon написав:Alien трюк із датами це реальна підстава один раз так попалився, тепер добре слідкую зазвичай вони ці дати на вихідні вказують до якось там мега акції, але червоні датовані цінники ставлять за тиждень наперед!
в моєму радіусі доступності одне АТБ і те працює по принципу заманух. - дешевий хліб, дешеві батони - обмежена кількість хлібу по 5 грн , який споживати не рекомендується - час роботи 5-00.......23-50 порівнювали з цінами київських АТБ , в "моєму" все на гривню, дві більше коштує. Так вони і живуть, кидають кісточку на одному товарі і жухають по всім останнім.
greenozon написав:підсудна справа треба пантрувати хімікаторів за касою
в мене постійно таке було в АШАНІ , зоставляв товар на ресепшині, йшов до полиці і приносив "старий цінник" , тикав ресепшину в обличчя, гукалась девочка і корректувала мені чек. Віддавали різницю відразу готівкою, дарма , що я сплачував кредитною карткою, ніяких повернень.
в моєму радіусі доступності одне АТБ і те працює по принципу заманух. - дешевий хліб, дешеві батони - обмежена кількість хлібу по 5 грн , який споживати не рекомендується - час роботи 5-00.......23-50 порівнювали з цінами київських АТБ , в "моєму" все на гривню, дві більше коштує. Так вони і живуть, кидають кісточку на одному товарі і жухають по всім останнім.