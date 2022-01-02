demichh Не знаю как Киев, но Житомир уже накрило. Конкретно.
Чтоби попасть в Киев, нужно блокпости пройти. Где милая девчушка с планшетиком сканирует паспорта у мужиков и фейси.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:51
demichh Не знаю как Киев, но Житомир уже накрило. Конкретно.
Чтоби попасть в Киев, нужно блокпости пройти. Где милая девчушка с планшетиком сканирует паспорта у мужиков и фейси.
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