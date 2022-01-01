|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 17:18
emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 17:31
kulikrom написав: emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Мабуть тому, що в інших є більше ніж 0,7 як у вас
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:08
kulikrom написав: emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія. Хіба горілки ящик?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2589
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:30
alex lem написав: kulikrom написав: emeta написав:
Подскажите как это работает то?
Особистий досвід - касир каже, наприклад, 1600,70, я бачу цю суму в неї на касі, активую телефон для розрахунку - опа, цифри побігли в зворотній бік - до сплати 1560,25. Та ще й паш про 0,7 кешбеку. Наразі, для себе, не зрозумів, навіщо розкладати по купках, за всі товари, включаючи з 3-ма цінами, нарахували кешбек Продукти.
Що можна купить в атб на 1600 ? Покайтесь. Там же одна пищева хімія:
да, но половина производителей товаров и , например, в Сильпо - те же самые химики, что и в АТБ.
Но в Сильпо всегда оно дороже. За понты.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 січ, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 571 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5072
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:35
а кому щас легко?©
и в МЕТРО сто раз цена на кассе оказывалась другой, чем на полке с товаром
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 571 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:38
flysoulfly написав:
а кому щас легко?©
и в МЕТРО сто раз цена на кассе оказывалась другой, чем на полке с товаром
підсудна справа
треба пантрувати хімікаторів за касою
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14640
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:42
cohan написав:
тем и живут
в моєму радіусі доступності одне АТБ і те працює по принципу заманух.
- дешевий хліб, дешеві батони
- обмежена кількість хлібу по 5 грн , який споживати не рекомендується
- час роботи 5-00.......23-50
порівнювали з цінами київських АТБ , в "моєму" все на гривню, дві більше коштує.
Так вони і живуть, кидають кісточку на одному товарі і жухають по всім останнім.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5666
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 20:45
greenozon написав:
підсудна справа
треба пантрувати хімікаторів за касою
в мене постійно таке було в АШАНІ , зоставляв товар на ресепшині, йшов до полиці і приносив "старий цінник" , тикав ресепшину в обличчя, гукалась девочка і корректувала мені чек. Віддавали різницю відразу готівкою, дарма , що я сплачував кредитною карткою, ніяких повернень.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5666
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:40
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
и при попытке р2р-толкнуть - тоже комиссия.
2%
какие-то покращенння?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 31 січ, 2023 20:44, всього редагувалось 2 разів.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 571 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon
, wolt450
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|471
|322547
|
|
|132
|180316
|
Вів 31 січ, 2023 20:34
nord
|
|2965
|1711489
|
|