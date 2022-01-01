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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:40
flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
какие-то покращенння?
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46
Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?
лимит 100К/мес
бл&&&&&
ну Семён Семёныч!.. ©
а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:55
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?
лимит 100К/мес
бл&&&&&
ну Семён Семёныч!.. ©
а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
Другой
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