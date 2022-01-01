RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:40

  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует :shock:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3563
З нами з: 05.05.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес

бл&&&&& :oops: ну Семён Семёныч!.. ©

:oops: а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 13.01.09
Подякував: 571 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:55

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес

бл&&&&& :oops: ну Семён Семёныч!.. ©

:oops: а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?

Другой
IDAN
 
Повідомлень: 216
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 46, 47, 48
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
471 322547
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 21:52
Vorlon
МТБ Банк 1 ... 12, 13, 14
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
132 180316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 20:34
nord
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 295, 296, 297
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2965 1711489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 15:53
хуторянка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (472)
31.01.2023 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.