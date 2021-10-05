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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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А-Банк 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:40

  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует :shock:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес

бл&&&&& :oops: ну Семён Семёныч!.. ©

:oops: а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1378
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:55

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?

лимит 100К/мес

бл&&&&& :oops: ну Семён Семёныч!.. ©

:oops: а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?

Другой
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:22

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует

лимит 100К/мес
и даже хуже: без комис лимит 100 это для р2р , а лишь 20 -для сэп
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 01 лют, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:а лишь 20 -для сэп
фтопку
Amethyst
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Повідомлень: 3569
З нами з: 05.05.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 659 раз.
 
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  #<1 ... 77787980
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