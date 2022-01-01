А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:40
flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
какие-то покращенння?
лимит 100К/мес
Amethyst
Повідомлень: 3571
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46
Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?
лимит 100К/мес
бл&&&&&
ну Семён Семёныч!.. ©
а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:55
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует:
какие-то покращенння?
лимит 100К/мес
бл&&&&&
ну Семён Семёныч!.. ©
а хоть завтра у них другой месяц или тот-же будет?
Другой
IDAN
Повідомлень: 216
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:22
Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
лимит 100К/мес
и даже хуже: без комис лимит 100 это для р2р , а лишь 20 -для сэп
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Сер 01 лют, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:23
flysoulfly написав:
а лишь 20 -для сэп
фтопку
Amethyst
Повідомлень: 3571
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
лимит 100К/мес
и даже хуже: без комис лимит 100 это для р2р , а лишь 20 -для сэп
20К за 1 раз чи в місяць?? (СЕП)
greenozon
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:43
greenozon написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
шото мне при попытке сэпнуть с Жовтой на другой банк через а24 комиссию рисует
и даже хуже: без комис лимит 100 это для р2р , а лишь 20 -для сэп
20К за 1 раз чи в місяць?? (СЕП)
в місяць.
flysoulfly
Повідомлень: 1381
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:22
Сегодня утром Гугл подсунул мне рекламу карты АТБ А-банка. Удивили и порадовали одновременно, поэтому однозначно спасибо. Карту оформил, уже и первую покупку с неё сделал. Особенно удобно что у этой карты общий баланс с Зелёной, и не нужно следить за двумя балансами.
evgenkh
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:08
evgenkh написав:
Удивили и порадовали одновременно
нажаль
тут
ко-бренд не працює, лише продуктовий кешбек
kulikrom
Повідомлень: 1448
З нами з: 14.09.11
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