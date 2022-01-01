Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:06
Re: А-Банк
Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?
Додано: Сер 01 лют, 2023 19:37
АТБ кард існує лише як допка до кредитної зеленої. Тому починати відкривати потрібно з неї - i до неї просити лiмiт. Втім кажуть що новачкам банк наливає не дуже охоче ліміти наразі. Максимум 5000 грн. Б будь якому випадку варто спробувати
Рефка є - але за реєстрацію даються не гроші а 50 грн. на кешбек рахунок. І це брудними. Щоб вивести треба накопити до 100 грн. Якщо треба рефка - тримайте
За посиланням починається завантаження додатку а24. Якщо є питання - пропоную звертатись в особисті
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