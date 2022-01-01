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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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А-Банк 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:06

Re: А-Банк

Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:37

  Кащей написав:Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?


АТБ кард існує лише як допка до кредитної зеленої. Тому починати відкривати потрібно з неї - i до неї просити лiмiт. Втім кажуть що новачкам банк наливає не дуже охоче ліміти наразі. Максимум 5000 грн. Б будь якому випадку варто спробувати
Рефка є - але за реєстрацію даються не гроші а 50 грн. на кешбек рахунок. І це брудними. Щоб вивести треба накопити до 100 грн. Якщо треба рефка - тримайте https://abank24.page.link/yAJj
За посиланням починається завантаження додатку а24. Якщо є питання - пропоную звертатись в особисті
Alien
 
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