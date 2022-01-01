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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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А-Банк 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:06

Re: А-Банк

Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:37

  Кащей написав:Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты? Или по АТБ-карте лимиты вообще не наливают?
И еще спрошу, имеет ли смысл оформлять АТБшку по реферальной ссылке?


АТБ кард існує лише як допка до кредитної зеленої. Тому починати відкривати потрібно з неї - i до неї просити лiмiт. Втім кажуть що новачкам банк наливає не дуже охоче ліміти наразі. Максимум 5000 грн. Б будь якому випадку варто спробувати
Рефка є - але за реєстрацію даються не гроші а 50 грн. на кешбек рахунок. І це брудними. Щоб вивести треба накопити до 100 грн. Якщо треба рефка - тримайте https://abank24.page.link/vpU3
За посиланням починається завантаження додатку а24. Якщо є питання - пропоную звертатись в особисті
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:33

  Кащей написав:Насколько щедра А-шка на кредитные лимиты для заглянувшей с улицы свиноты?

Когда я впервые оформлял Зелёную виртуальную без посещения банка, я планировал использовать её как дебетную. Написал в анкете что безработный, не имею машины и недвижимости, а доходы ниже прожиточного минимума. На виртуальной карте оказался кредитный лимит 1000 грн. С началом войны лимит убрали, но буквально через неделю вернули. Есть подозрение, что если я попрошу лимит увеличить, то его увеличат. Но все банки не любят, когда их просят увеличить лимит слишком часто. Один раз точно увеличат. Это касается всех, кто пользуется исключительно льготным периодом. К тем, кто регулярно платит проценты за пользование кредитом, отношение иное.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:19

Додаток

Давно додаток лежит?..
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:54

Re: А-Банк

Подскажите пожалуйста,карту А банка с сенсе/альфа уже нельзя пополнить без комиссии?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:56

evgenkh мне увеличить кредлимит не дают,хотя есть депо у них на большую сумму
Анюта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:03

Анюта Можна кредитку безплатно СЕПом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:06

Re: А-Банк

хтось може пояснити, як відбувається конвертація при купівлі за долари чи євро.
В правилах вказано:
Транзакції на суму понад 1001 грн - конвертуються за умовами міжнародної платіжної системи у валюту картрахунку за обмінним курсом А-Банку
То на який курс орієнтуватися? МПС чи банку?
Підтримка каже про схему ГРН - EUR - EUR (???)
Були списання і за курсом 37.91(долар). Підтримка каже про подвійну конвертацію, хоча продаж був 1000% у доларах.
Хз, якась дічь відбувається
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