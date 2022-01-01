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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лют, 2023 09:18
1finanсier написав:
Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"
в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
постійно працює пару кас, щоб виконати умови квесту тре підстроюватись під АТБ.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 09:35
1finanсier написав:
Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"
Нараховують вже
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