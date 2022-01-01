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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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А-Банк 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:18

Re: А-Банк

  1finanсier написав:Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"

в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
постійно працює пару кас, щоб виконати умови квесту тре підстроюватись під АТБ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 09:35

  1finanсier написав:Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"


Нараховують вже
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:40

  Alien написав:
  1finanсier написав:Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку?
вже знаю де які термінали в моїй крамниці то відразу стаю туди, де отоварює тітка Валя
  Goodman написав:в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.

а с другими терминалами что, в АТБ не будет КБ или скидки -5% ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:а с другими терминалами что, в АТБ не будет КБ или скидки -5% ?

Зараз уже усе має бути гаразд. То просто в перші дні після запуску ашкиної АТБ кард була інформація що при розрахунку на терміналах ощаду знижка не спрацьовувала. Райфівські та приватівські термінали працювали коректно. Наразі проблема нібито вже владнана і коректно мають працювати уже усі термінали
Востаннє редагувалось Alien в Нед 05 лют, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54

Re: А-Банк

По АТБ-шному чеку как-то можно определить, какого банка терминал?
Кащей
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