в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
постійно працює пару кас, щоб виконати умови квесту тре підстроюватись під АТБ.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 09:18
Re: А-Банк
в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
постійно працює пару кас, щоб виконати умови квесту тре підстроюватись під АТБ.
Додано: Нед 05 лют, 2023 09:35
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:40
а с другими терминалами что, в АТБ не будет КБ или скидки -5% ?
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54
Re: А-Банк
Зараз уже усе має бути гаразд. То просто в перші дні після запуску ашкиної АТБ кард була інформація що при розрахунку на терміналах ощаду знижка не спрацьовувала. Райфівські та приватівські термінали працювали коректно. Наразі проблема нібито вже владнана і коректно мають працювати уже усі термінали
Востаннє редагувалось Alien в Нед 05 лют, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54
Re: А-Банк
По АТБ-шному чеку как-то можно определить, какого банка терминал?
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