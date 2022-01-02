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А-Банк
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Додано: Нед 05 лют, 2023 09:18
1finanсier написав:
Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"
в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
постійно працює пару кас, щоб виконати умови квесту тре підстроюватись під АТБ.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 09:35
1finanсier написав:
Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"
Нараховують вже
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:40
Alien написав: 1finanсier написав:
Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку?
вже знаю де які термінали в моїй крамниці то відразу стаю туди, де отоварює тітка Валя
Goodman написав:
в моєму АТБ один ощад , якось автоматичний пролет.
а с другими терминалами что, в АТБ не будет КБ или скидки -5% ?
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54
flysoulfly написав:
а с другими терминалами что, в АТБ не будет КБ или скидки -5% ?
Зараз уже усе має бути гаразд. То просто в перші дні після запуску ашкиної АТБ кард була інформація що при розрахунку на терміналах ощаду знижка не спрацьовувала. Райфівські та приватівські термінали працювали коректно. Наразі проблема нібито вже владнана і коректно мають працювати уже усі термінали
Востаннє редагувалось Alien
в Нед 05 лют, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:54
По АТБ-шному чеку как-то можно определить, какого банка терминал?
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Додано: Нед 05 лют, 2023 13:17
Та все нормально з А банком...вчора успішно все спрацювало через Ощадівський POS
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Додано: Пон 06 лют, 2023 20:36
Всім ++ за відповіді. А таке питання вже по карусельним справам - хто замовляв готівкову валюту з конвертдепо. Мені написали чекайте підтвердження. А коли приходить те підтвердження - як у приваті - у другій половині дня замовлення, чи вже зранку можна забирати?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 22:41
1finanсier написав:
Всім ++ за відповіді. А таке питання вже по карусельним справам - хто замовляв готівкову валюту з конвертдепо. Мені написали чекайте підтвердження. А коли приходить те підтвердження - як у приваті - у другій половині дня замовлення, чи вже зранку можна забирати?
Приват присилає за день до замовлення, АБанк - у другій половині дня в день замовлення, якщо уже валюта в касі то видадуть і без підтвердження.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 22:49
Maxwe11 написав: 1finanсier написав:
Всім ++ за відповіді. А таке питання вже по карусельним справам - хто замовляв готівкову валюту з конвертдепо. Мені написали чекайте підтвердження. А коли приходить те підтвердження - як у приваті - у другій половині дня замовлення, чи вже зранку можна забирати?
Приват присилає за день до замовлення, АБанк - у другій половині дня в день замовлення, якщо уже валюта в касі то видадуть і без підтвердження.
Та приват надсилає повідомлення, що заявка схвалена, так, за день до замовлення, аде, про те, що гроші в касі, йдіть отримувати - десь в обід дня замовлення. Значить, і в а-банку так... Шкода...
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