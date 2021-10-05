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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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А-Банк 3.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:18

Re: А-Банк

  alex lem написав:Спочатку через тирнет замовив в приваті- там як завжди-після обід забирать.

Приходить два сповіщення - перше з датою , приходьте і ЗАБЕРЕТЕ.
Інше , наприклад у мене в 10-13 , гроші доступні та ЧЕКАЮТЬ Вас.
Після обіда, це приходиш і ти один в касу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:47

  emeta написав:
  1finanсier написав:Щасливі власники картки АТБ - не знаєте, термінали ощаду в АТБ вже нараховують знижку 5% при розрахунку? Можна вже оформлювати картку і сплачувати, не питаючи у касирів - "а якого банку у вас термінал?"


Нараховують вже


Доброго вечора. Підкажіть танкісту. Підвязав до Зеленої картку АТБ. Розраховуюсь Зеленою. Знижка не нараховується. Дзвонив на гарячу лінію. Відповіли, що треба розраховуватися не карткою, а телефоном. Це дійсно так? Чи я десь щось пропустив? Чим ви користуєтесь при розрахуванні?
lag11lag111
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:33

lag11lag111 картка АТБ прив'язана до рахунку Зеленої, їх може бути і 10, а нараховують лише по картці АТБ, яка існує в природі лише віртуальною, потрібно підв'язати в Гугл/Еппл пей та платити нею, аж тільки тоді буде нараховуватися знижка в 5% в АТБ. Якщо немає NFC в телефоні, то тільки, як вихід просити товариша.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:34

Картка віртуальна, тому розрахуватись можна лише лелефоном. Знижка нараховується лише за АТБ картою, якщо вибрати кишмиш на продукти, отримаєте і знижку і кишмиш.
Housane
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