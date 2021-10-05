Приходить два сповіщення - перше з датою , приходьте і ЗАБЕРЕТЕ.
Інше , наприклад у мене в 10-13 , гроші доступні та ЧЕКАЮТЬ Вас.
Після обіда, це приходиш і ти один в касу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:18
Re: А-Банк
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:47
Доброго вечора. Підкажіть танкісту. Підвязав до Зеленої картку АТБ. Розраховуюсь Зеленою. Знижка не нараховується. Дзвонив на гарячу лінію. Відповіли, що треба розраховуватися не карткою, а телефоном. Це дійсно так? Чи я десь щось пропустив? Чим ви користуєтесь при розрахуванні?
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:33
lag11lag111 картка АТБ прив'язана до рахунку Зеленої, їх може бути і 10, а нараховують лише по картці АТБ, яка існує в природі лише віртуальною, потрібно підв'язати в Гугл/Еппл пей та платити нею, аж тільки тоді буде нараховуватися знижка в 5% в АТБ. Якщо немає NFC в телефоні, то тільки, як вихід просити товариша.
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:34
Картка віртуальна, тому розрахуватись можна лише лелефоном. Знижка нараховується лише за АТБ картою, якщо вибрати кишмиш на продукти, отримаєте і знижку і кишмиш.
Додано: Чет 09 лют, 2023 08:14
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