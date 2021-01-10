А якщо серйозно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:41
Re: А-Банк
Кажется починили тянучку, не прошло и полгода
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:00
Re: А-Банк
подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:06
Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию
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