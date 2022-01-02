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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:16
v57 написав:
и с кешбеком))
А якщо серйозно?
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Doda
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:41
Кажется починили тянучку, не прошло и полгода
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Додано: Суб 11 лют, 2023 15:00
подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
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[Fin501]
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Додано: Суб 11 лют, 2023 15:06
[Fin501] написав:
подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию
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Amethyst
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