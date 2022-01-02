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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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А-Банк 3.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:16

  v57 написав:и с кешбеком))

А якщо серйозно?
Doda
 
Повідомлень: 176
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:41

Re: А-Банк

Кажется починили тянучку, не прошло и полгода :)
Кассандра
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Повідомлень: 1302
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:00

Re: А-Банк

подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
[Fin501]
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 03.02.15
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:06

  [Fin501] написав:подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?

Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию
Amethyst
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Повідомлень: 3606
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  #<1 ... 81828384
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