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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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А-Банк 3.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:16

  v57 написав:и с кешбеком))

А якщо серйозно?
Doda
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:41

Re: А-Банк

Кажется починили тянучку, не прошло и полгода :)
Кассандра
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Повідомлень: 1303
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:00

Re: А-Банк

подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
[Fin501]
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 03.02.15
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 15:06

  [Fin501] написав:подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?

Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию
Amethyst
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Повідомлень: 3631
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:59

1 березня WEB-версія ABank24 буде недоступна.

Власне кажучи - сабж. Ще один банк вирішив похоронити свою веб версію, надавши перевагу застосунку у мобільному. Просто немає слів - довбо*оби :(.
RIP a24
Alien
 
Повідомлень: 1379
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:05

Alien
Ну не знаю, конкретно здесь он крайне убогий и его ценность ИМХО весьма сомнительна. За год один раз заходил туда да и то больше на посмотреть, чем что-то делать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:04

  Amethyst написав:
  [Fin501] написав:подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?

Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию


А я для виплат $ ніяку не оформлював, я так розумію по закіеченню до менкджера і в касу
ukr0014959
 
Повідомлень: 185
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:32

ukr0014959 я б на вашому місці таки краще відкрив би жовту. Тому що тут така система - щоб депо отримати - треба відмінити пролонгацію, а щоб відмінити пролонгацію треба вибрати картку на яку має впасти депо. А без знятної автопролонгації боюсь що може виникнути така ситуація - ви прийдете до спеціаліста а вон вам скаже: "Так ваше депо пролонгувалось". То нащо ризикувати? З картки навіть віртуальної зможете зняти без проблем у касі без участі спеціаліста.
Alien
 
Повідомлень: 1379
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Подякував: 47 раз.
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