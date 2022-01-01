А якщо серйозно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:41
Re: А-Банк
Кажется починили тянучку, не прошло и полгода
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:00
Re: А-Банк
подскажите, пожалуйста, какую карту в А-банке лучше оформить ЗЕЛЁНУЮ или ЖЁЛТУЮ, или обе, для конвертдепо и перечислений?
Додано: Суб 11 лют, 2023 15:06
Бесплатно вывести депо можно только с Желтой (валютной)
А завести грн. нашару можно на любую карту
Зеленая еще может быть и кредитной и на неё ж привязывается моднячая АТБ
Карты (цифровые) можно оформить удаленно, через Дию или фотосессию
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:59
1 березня WEB-версія ABank24 буде недоступна.
Власне кажучи - сабж. Ще один банк вирішив похоронити свою веб версію, надавши перевагу застосунку у мобільному. Просто немає слів - довбо*оби .
RIP a24
Додано: Чет 16 лют, 2023 15:05
Alien
Ну не знаю, конкретно здесь он крайне убогий и его ценность ИМХО весьма сомнительна. За год один раз заходил туда да и то больше на посмотреть, чем что-то делать...
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:04
А я для виплат $ ніяку не оформлював, я так розумію по закіеченню до менкджера і в касу
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:32
ukr0014959 я б на вашому місці таки краще відкрив би жовту. Тому що тут така система - щоб депо отримати - треба відмінити пролонгацію, а щоб відмінити пролонгацію треба вибрати картку на яку має впасти депо. А без знятної автопролонгації боюсь що може виникнути така ситуація - ви прийдете до спеціаліста а вон вам скаже: "Так ваше депо пролонгувалось". То нащо ризикувати? З картки навіть віртуальної зможете зняти без проблем у касі без участі спеціаліста.
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:27
Цікаво, в мене ще є час, тож вивчу цей момент, проте сьогодні заявку на відміну пролонгаціі прийняло, хоча до закінчення депо 2,5 міс. Я думав, що тут як у приваті за 30 днів
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:40
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