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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

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А-Банк 3.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:45

  ukr0014959 написав:Цікаво, в мене ще є час, тож вивчу цей момент, проте сьогодні заявку на відміну пролонгаціі прийняло, хоча до закінчення депо 2,5 міс. Я думав, що тут як у приваті за 30 днів

Тут дійсно так біло ще нещодавно. Але останнім часом (кілька тижнів тому) щось змінили і тепер дійсно можна знімати пролонгацію одразу після розміщення депо. А у вас при розторгненні я так розумію картку куди повертати депо не спитало? То може й дійсно наразі ви усе зможете вирішити через менеджера. Втім рекомендую вияснити цей момент завчасно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:48

  J написав:
  Alien написав:зможете зняти без проблем у касі без участі спеціаліста.

а что делать чтобы не домагались специалисты при посещении касы ?

Якщо депо впало на картку і ви замовили готівку на цей день - спеціалісти вам не потрібні. Я одразу йду до каси, вона перевіряє наявність замовлення, далі мені дзвінок на фін.номер з підтвердженням, що я коло каси, розвис пальцем на екрані невеликого терміналу, що стоїть коло віконця каси - і отримую готівку
Alien
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 82838485
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