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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:45
ukr0014959 написав:
Цікаво, в мене ще є час, тож вивчу цей момент, проте сьогодні заявку на відміну пролонгаціі прийняло, хоча до закінчення депо 2,5 міс. Я думав, що тут як у приваті за 30 днів
Тут дійсно так біло ще нещодавно. Але останнім часом (кілька тижнів тому) щось змінили і тепер дійсно можна знімати пролонгацію одразу після розміщення депо. А у вас при розторгненні я так розумію картку куди повертати депо не спитало? То може й дійсно наразі ви усе зможете вирішити через менеджера. Втім рекомендую вияснити цей момент завчасно
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Додано: Чет 16 лют, 2023 19:48
J написав: Alien написав:
зможете зняти без проблем у касі без участі спеціаліста.
а что делать чтобы не домагались специалисты при посещении касы ?
Якщо депо впало на картку і ви замовили готівку на цей день - спеціалісти вам не потрібні. Я одразу йду до каси, вона перевіряє наявність замовлення, далі мені дзвінок на фін.номер з підтвердженням, що я коло каси, розвис пальцем на екрані невеликого терміналу, що стоїть коло віконця каси - і отримую готівку
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:08
andreyiskra Вы привязываете карту к Гугл Пэй, а телефон или несколько уже взаимодействует с ним
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:35
Alien
Питало, було написано, немає необхідних карток але пролонгацію відмінило
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:36
Alien написав: J написав: Alien написав:
зможете зняти без проблем у касі без участі спеціаліста.
а что делать чтобы не домагались специалисты при посещении касы ?
Якщо депо впало на картку і ви замовили готівку на цей день - спеціалісти вам не потрібні. Я одразу йду до каси, вона перевіряє наявність замовлення, далі мені дзвінок на фін.номер з підтвердженням, що я коло каси, розвис пальцем на екрані невеликого терміналу, що стоїть коло віконця каси - і отримую готівку
Ок скористаюсь порадою, картка халявна та віртуальна, їсти не просить
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:45
ukr0014959 написав: Alien написав: J написав:
а что делать чтобы не домагались специалисты при посещении касы ?
Якщо депо впало на картку і ви замовили готівку на цей день - спеціалісти вам не потрібні. Я одразу йду до каси, вона перевіряє наявність замовлення, далі мені дзвінок на фін.номер з підтвердженням, що я коло каси, розвис пальцем на екрані невеликого терміналу, що стоїть коло віконця каси - і отримую готівку
Ок скористаюсь порадою, картка халявна та віртуальна, їсти не просить
Якщо будете це робити ще порада - пiсля вiдкриття картки знову увiмкнiть пролонгацiю пiсля чого знову вимкнiть та оберiть картку для повернення. Бо зараз у вас пролонгацiя вимкнута, але ви не обрали картку для виплати депо. Тому не зрозумiло куди воно впаде iтреба буде йти до менеджера. А пiсля того як повторно вимкнете подовження депозиту i оберете свою картку - вiн вже точно впаде саме туди.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 21:05
А-шка за розміщений конвертдепо ліміт на зеленій підвищує?
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korovas2
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