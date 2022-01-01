В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:00
Re: А-Банк
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
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