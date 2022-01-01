В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:00
Re: А-Банк
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27
Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.
|