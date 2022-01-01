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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:00

Re: А-Банк

В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16

  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27

  klug написав:
  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.

Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.
Investor_K
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