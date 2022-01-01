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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:00
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16
Investor_K написав:
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.
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klug
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27
klug написав: Investor_K написав:
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.
Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:28
Investor_K написав: klug написав: Investor_K написав:
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.
Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.
для цього на столі уповноваженої працівниці треба зробити міні касу
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:35
Нехай роблять. Бо сьогодні гроші поплили в інший банк
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09
Investor_K написав:
інша уповноважена працівниця
Два касира для Ломбарду/Шапіта -- це неймовірно дорого
Навчання на касирку триває так само як і на мехвода Гепарда -- 3 міс
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