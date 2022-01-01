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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687>

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:00

Re: А-Банк

В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16

  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:27

  klug написав:
  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.

Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:28

  Investor_K написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Для скасування Кодексу законів про працю та запровадження рабовласницького режиму зверніться до свого депутата.

Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.

для цього на столі уповноваженої працівниці треба зробити міні касу
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:35

Re: А-Банк

Нехай роблять. Бо сьогодні гроші поплили в інший банк
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:09

Re: А-Банк

  Investor_K написав:інша уповноважена працівниця

Два касира для Ломбарду/Шапіта -- це неймовірно дорого :(
Навчання на касирку триває так само як і на мехвода Гепарда -- 3 міс
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:33

  Investor_K написав:Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.

А недостачу потім навпіл ділити чи двічі на день робити переоблік? Касирка в АТБ за свою касу чужу людину не пустить, а у банку й поготів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 09:36

  klug написав:
  Investor_K написав:Звернувся. Він каже, що поки касир обідає, у цей час її функції може виконувати інша уповноважена працівниця. Обід цієї іншої працівниці може бути в інший час. Усе залежить від управлінської майстерності керівництва.

А недостачу потім навпіл ділити чи двічі на день робити переоблік? Касирка в АТБ за свою касу чужу людину не пустить, а у банку й поготів.

Якщо я очолю цю банку - тоді будете ці запитання задавати мені. А наразі запитання не за адресою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 10:19

  Investor_K написав:Якщо я очолю цю банку - тоді будете ці запитання задавати мені. А наразі запитання не за адресою.

Перепрошую що втручаюсь, але задавати питання не за адресою почали саме ви. Ось - перечитайте:
  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Ви тут колись бачили когось з "управлінського рівня абанку"? Чи кому ви адресували своє початкове питання?
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  andreyiskra написав:Трансфер бонус на конвертдепо идет?


Питання загубилось))
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