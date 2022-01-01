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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 11:46
andreyiskra написав:
Трансфер бонус на конвертдепо идет?
Я заключала конвертдепозит в сентябре, деньги переводила из другого банка СЭПом, трансфербонуса не было. Наверное он начисляется при заключении только грн депозитов онлайн.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:07
Alien написав: Investor_K написав:
Якщо я очолю цю банку - тоді будете ці запитання задавати мені. А наразі запитання не за адресою.
Перепрошую що втручаюсь, але задавати питання не за адресою почали саме ви. Ось - перечитайте:
Investor_K написав:
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Ви тут колись бачили когось з "управлінського рівня абанку"? Чи кому ви адресували своє початкове питання?
Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
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