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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 11:46
andreyiskra написав:
Трансфер бонус на конвертдепо идет?
Я заключала конвертдепозит в сентябре, деньги переводила из другого банка СЭПом, трансфербонуса не было. Наверное он начисляется при заключении только грн депозитов онлайн.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:07
Alien написав: Investor_K написав:
Якщо я очолю цю банку - тоді будете ці запитання задавати мені. А наразі запитання не за адресою.
Перепрошую що втручаюсь, але задавати питання не за адресою почали саме ви. Ось - перечитайте:
Investor_K написав:
В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.
Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?
Ви тут колись бачили когось з "управлінського рівня абанку"? Чи кому ви адресували своє початкове питання?
Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:34
Investor_K написав:
Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
Ну в такому разі пропуную і питання яке написав klug сприймати як "інформацію до роздумів", адресовану тому самому уявному працівнику абанку, який може читає форум і колись щось кудись донесе.
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Alien
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:38
Alien написав: Investor_K написав:
Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
Ну в такому разі пропуную і питання яке написав klug сприймати як "інформацію до роздумів", адресовану тому самому уявному працівнику абанку, який може читає форум і колись щось кудись донесе.
Слушна ідея. Нехай думають. І дякують клієнтів за пропозиції щодо удосконалення. Можна прямо на зелену...
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Investor_K
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:39
оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали
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nnallex
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Додано: Нед 19 лют, 2023 15:45
nnallex написав:
оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали
а вы про это откуда узнали ?
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J
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:33
J написав: nnallex написав:
оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали
а вы про это откуда узнали ?
не могли пополнить карту в кассе на бОльшую сумму, писали в поддержку и там ответ что для новых клиентов (до месяца) по рекомендации НБУ банк поставил лимит на пополнение в день не больше 50к, правда следующий консультант в этом же чате сказал что эта сумма 50к в мес))) но то таке)
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nnallex
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:55
nnallex, есть подозрения, что Вы становились клиентом банком удалённо и пока не побываете у менеджера с документами (пройти полную верификацию), то будет действовать лимит 400к грн/год.
В общем, трусите поддержку. Пусть они распишут детали.
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Howl
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:22
Howl Такая шняга била в Глобусе , тоже не давали.
Но волшебное слово я буду откривать ДЕПОЗИТИ . сразу все в корне изменило.
Подняли лимит до небес - хоть миллион заноси.
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Goodman
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