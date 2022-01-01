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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:46

  andreyiskra написав:Трансфер бонус на конвертдепо идет?

Я заключала конвертдепозит в сентябре, деньги переводила из другого банка СЭПом, трансфербонуса не было. Наверное он начисляется при заключении только грн депозитов онлайн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 12:07

  Alien написав:
  Investor_K написав:Якщо я очолю цю банку - тоді будете ці запитання задавати мені. А наразі запитання не за адресою.

Перепрошую що втручаюсь, але задавати питання не за адресою почали саме ви. Ось - перечитайте:
  Investor_K написав:В касі перерва на рбід 13-14.
У цей час відділення фактично недієздатне.

Чи можна це питання врегулювати на управлінському рівні?

Ви тут колись бачили когось з "управлінського рівня абанку"? Чи кому ви адресували своє початкове питання?

Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 12:34

  Investor_K написав:Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.

Ну в такому разі пропуную і питання яке написав klug сприймати як "інформацію до роздумів", адресовану тому самому уявному працівнику абанку, який може читає форум і колись щось кудись донесе.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 12:38

  Alien написав:
  Investor_K написав:Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.

Ну в такому разі пропуную і питання яке написав klug сприймати як "інформацію до роздумів", адресовану тому самому уявному працівнику абанку, який може читає форум і колись щось кудись донесе.

Слушна ідея. Нехай думають. І дякують клієнтів за пропозиції щодо удосконалення. Можна прямо на зелену...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:39

Re: А-Банк

оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 15:45

  nnallex написав:оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали

а вы про это откуда узнали ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:33

  J написав:
  nnallex написав:оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали

а вы про это откуда узнали ?


не могли пополнить карту в кассе на бОльшую сумму, писали в поддержку и там ответ что для новых клиентов (до месяца) по рекомендации НБУ банк поставил лимит на пополнение в день не больше 50к, правда следующий консультант в этом же чате сказал что эта сумма 50к в мес))) но то таке)
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:55

Re: А-Банк

nnallex, есть подозрения, что Вы становились клиентом банком удалённо и пока не побываете у менеджера с документами (пройти полную верификацию), то будет действовать лимит 400к грн/год.

В общем, трусите поддержку. Пусть они распишут детали.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:22

Howl Такая шняга била в Глобусе , тоже не давали.
Но волшебное слово я буду откривать ДЕПОЗИТИ . сразу все в корне изменило.
Подняли лимит до небес - хоть миллион заноси.
Goodman
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