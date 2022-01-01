Я заключала конвертдепозит в сентябре, деньги переводила из другого банка СЭПом, трансфербонуса не было. Наверное он начисляется при заключении только грн депозитов онлайн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 11:46
Додано: Суб 18 лют, 2023 12:07
Тут нікого взагалі не можна бачити. Але, сподіваюсь, що або читають, або донесуть до відома.
Додано: Суб 18 лют, 2023 12:34
Ну в такому разі пропуную і питання яке написав klug сприймати як "інформацію до роздумів", адресовану тому самому уявному працівнику абанку, який може читає форум і колись щось кудись донесе.
Додано: Суб 18 лют, 2023 12:38
Слушна ідея. Нехай думають. І дякують клієнтів за пропозиції щодо удосконалення. Можна прямо на зелену...
Додано: Нед 19 лют, 2023 15:39
Re: А-Банк
оказывается, если стал клиентом банка в течении месяца больше 50к в день и всего 400к в мес не дадут положить, почему то в отделении про это не знали
Додано: Нед 19 лют, 2023 15:45
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:33
не могли пополнить карту в кассе на бОльшую сумму, писали в поддержку и там ответ что для новых клиентов (до месяца) по рекомендации НБУ банк поставил лимит на пополнение в день не больше 50к, правда следующий консультант в этом же чате сказал что эта сумма 50к в мес))) но то таке)
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:55
Re: А-Банк
nnallex, есть подозрения, что Вы становились клиентом банком удалённо и пока не побываете у менеджера с документами (пройти полную верификацию), то будет действовать лимит 400к грн/год.
В общем, трусите поддержку. Пусть они распишут детали.
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:22
Howl Такая шняга била в Глобусе , тоже не давали.
Но волшебное слово я буду откривать ДЕПОЗИТИ . сразу все в корне изменило.
Подняли лимит до небес - хоть миллион заноси.
Додано: Пон 20 лют, 2023 00:45
клиентом стали у менеджера в отделении
поддержка в мессенджере:
Банком налаштовано ліміти на проведення касових операцій з урахуванням рекомендацій НБУ.
Ліміти розраховані на підставі наявної у Банку інформації про фізичну особу: її фінансовий стан, соціальний статус, тривалість співпраці з Банком.
Залежно від вивченості клієнта та характеру операцій, що проводяться, встановлені наступні ліміти:
1. 50 000 грн. на день (400 000 грн. на міс) - якщо у банку відсутня інформація про доходи фізичної особи, або термін співробітництва менше 1 міс.
2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.
Проведення операцій понад встановлений ліміт також можливе, але після надання до Банку документів, що підтверджують фінансові можливості та джерела походження коштів у фізичної особи.
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