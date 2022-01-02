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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:42
nnallex написав:
2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.
страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити
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