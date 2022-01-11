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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:42

Re: А-Банк

  nnallex написав:2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.


страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:36

  greenozon написав:
  nnallex написав:2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.


страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити :)

я так зрозумів що достатньо надати банку фотографію з вуликами щоб підтвердити фінансові можливості та джерела походження коштів :)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:58

чи вірно я розумію що АТБ робить масову експансію і незабаром (чи вже?) ще + 2 банки випустять АТБ брендовані каркти?

https://www.atbmarket.com/kartka-atb
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:09

greenozon

там знижка на ціну АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ
судячи по фото - ДЛЯ ЧОРНИХ АТБ
Goodman
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