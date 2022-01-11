страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:42
Re: А-Банк
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:36
я так зрозумів що достатньо надати банку фотографію з вуликами щоб підтвердити фінансові можливості та джерела походження коштів
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:58
чи вірно я розумію що АТБ робить масову експансію і незабаром (чи вже?) ще + 2 банки випустять АТБ брендовані каркти?
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:09
greenozon
там знижка на ціну АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ
судячи по фото - ДЛЯ ЧОРНИХ АТБ
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