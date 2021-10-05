хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку. при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка? чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?
Raymond написав:хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку. при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка? чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?
Raymond написав:хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку. при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка? чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?
Звичайно не буде. Для знижки треба розраховуватись виключно віртуальною карткою АТБ кард. Знижка там виключно надається саме при її використанні