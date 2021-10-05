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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889>

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:42

Re: А-Банк

  nnallex написав:2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.


страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:36

  greenozon написав:
  nnallex написав:2. Від 400 000 – якщо фіз. особа має тривалі ділові відносини з Банком та надала інформацію про доходи.


страшно подумати що буде якщо треба буде пару М відправити :)

я так зрозумів що достатньо надати банку фотографію з вуликами щоб підтвердити фінансові можливості та джерела походження коштів :)
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:58

чи вірно я розумію що АТБ робить масову експансію і незабаром (чи вже?) ще + 2 банки випустять АТБ брендовані каркти?

https://www.atbmarket.com/kartka-atb
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:09

greenozon

там знижка на ціну АКЦІЙНИХ ТОВАРІВ
судячи по фото - ДЛЯ ЧОРНИХ АТБ
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 03:19

  greenozon написав:чи вірно я розумію що АТБ робить масову експансію і незабаром (чи вже?) ще + 2 банки випустять АТБ брендовані каркти?

https://www.atbmarket.com/kartka-atb

Схоже на те, але навряд у тих двох буде щось цікавіше.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 07:29

Re: А-Банк

Якщо платити зеденою за кордоном - кешбек ьакож буде нараховуватись?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:53

  Investor_K написав:Якщо платити зеденою за кордоном - кешбек ьакож буде нараховуватись?

Нараховується. Але курс такий собі. Може виявитись в іншому банку без кешбеку дешевше. А може й ні.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:27

картка атб

хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку.
при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка?
чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:32

  Raymond написав:хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку.
при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка?
чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?

Выше писали - только атб
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:33

  Raymond написав:хто знає, підскажіть, якщо відкрити в додатку до зеленої ще віртуальну атб картку.
при розрахунках фізичною зеленою карткою в магазинах атб буде знижка?
чи для знижки потрібно розраховуватися виключно тільки віртуальною атб?

Звичайно не буде. Для знижки треба розраховуватись виключно віртуальною карткою АТБ кард. Знижка там виключно надається саме при її використанні
Alien
 
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