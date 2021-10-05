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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:59

А оськільки карта АТБ від АБанку суто віртуальна -то треба мати сучасний телефон із НФЦ ( NFC) щоб мати можливість отримати КБ 5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:04

Re: А-Банк

  greenozon написав:то треба мати сучасний телефон із НФЦ ( NFC) щоб мати можливість отримати КБ 5%

мона ще браслетик
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:10

всім дякую за відповідь!
не камільфо!
щоб було без мороки, могли б приєднати ці знижки до зеленої картки.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:34

Re: А-Банк

  Raymond написав:щоб було без мороки, могли б приєднати ці знижки до зеленої картки.

Можна було б, яле який би тодi сенс був би у випуску кобренда з АТБ? Тут же увесь цимус банку що вiн додаткову кiлькiсть карток випустить, а для АТБ - що вони знижку даватимуть, але дуже обмеженому колу власникiв виключно кобренда. Там же знижка зав'язана на певний BIN. Якщо прописати до карток по яким буде знижка ще й BIN-и "зелених" - то АТБ-карту нiхто випускати не стане
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:34

З 1 березня припиняє роботу веб-версія інтернет банкінгу «ABank24»

На жаль, керівництво Банку прийняло рішення відмовитися від веб-версії банкінгу і 1 березня веб-версія вже буде недоступною. Інформацію про відмову від веб-версії Банк розсилав своїм клієнтам через застосунок «ABank24», який з 1 березня залишається єдиним способом керування своїми рахунками у Банку.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:37

N0mad

так, колеги вже повідомляли цю негативну новину...

viewtopic.php?p=5542763#p5542763
greenozon
 
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