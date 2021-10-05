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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:59
А оськільки карта АТБ від АБанку суто віртуальна -то треба мати сучасний телефон із НФЦ ( NFC) щоб мати можливість отримати КБ 5%
Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:04
Re: А-Банк
Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:10
всім дякую за відповідь!
не камільфо!
щоб було без мороки, могли б приєднати ці знижки до зеленої картки.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 13:34
Re: А-Банк
Можна було б, яле який би тодi сенс був би у випуску кобренда з АТБ? Тут же увесь цимус банку що вiн додаткову кiлькiсть карток випустить, а для АТБ - що вони знижку даватимуть, але дуже обмеженому колу власникiв виключно кобренда. Там же знижка зав'язана на певний BIN. Якщо прописати до карток по яким буде знижка ще й BIN-и "зелених" - то АТБ-карту нiхто випускати не стане
Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:34
З 1 березня припиняє роботу веб-версія інтернет банкінгу «ABank24»
На жаль, керівництво Банку прийняло рішення відмовитися від веб-версії банкінгу і 1 березня веб-версія вже буде недоступною. Інформацію про відмову від веб-версії Банк розсилав своїм клієнтам через застосунок «ABank24», який з 1 березня залишається єдиним способом керування своїми рахунками у Банку.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:37
N0mad
так, колеги вже повідомляли цю негативну новину...
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