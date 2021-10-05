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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:38
flysoulfly написав: Кассандра написав:
В бытность, когда сэп был одинаково рабочий и в вэб версии и в додатку
а сейчас в вэб - нерабочий сэп?
Кассандра написав:
да нет всё работает вроде бы. Просто иногда они вырубают или вэб или моб. версию и непонятно зачем
, то я в основном пользовалась вэб версией, потому как в ней из 10-ти платежей наружу на проверку финмона мог попасть один платёжик или вообще ни одного, в то время как в додатку каждый второй заканчивался блоком и фото или видеосессией с паспортом в зубах.
это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?
я с додатком попала один раз, сумму точно не помню, что-то около 3-5к, но коллеги писали, что были ситуации с почти копеечными суммами в прямом смысле этого слова, а вэб версией я отсылала до 150к без каких-либо проблем
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:44
Alien написав:
Власне кажучи - сабж. Ще один банк вирішив похоронити свою веб версію, надавши перевагу застосунку у мобільному. Просто немає слів - довбо*оби
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RIP a24
Это какой-то позор (с)
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:47
flysoulfly написав: klug написав: flysoulfly написав:
:shock: это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?
З будь-яких. Вони просто неадеквати і їх тригерить сам факт. Причому, вони наполягають, що попереджують шахрайство і їх не цікавить, що відправник та отримувач та сама особа і це явно видно із самої платіжки.
таладно, це жарт?
Я навіть до НБУ писав, що вони під надуманими приводами не випускають гроші. НБУ відповів, що я добровільно став їхнім клієнтом.
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Додано: Суб 25 лют, 2023 08:52
Какой лимит на СЭП с зелёной?
В тарифах написано перевод на карту лимит 100к, но это же п2п изменится в виду?
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andreyiskra
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Додано: Суб 25 лют, 2023 09:12
andreyiskra написав:
Какой лимит на СЭП с зелёной?
В тарифах написано перевод на карту лимит 100к, но это же п2п изменится в виду?
20к/мес. вроде бы
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Додано: Суб 25 лют, 2023 09:34
N0mad написав:
З 1 березня припиняє роботу веб-версія інтернет банкінгу «ABank24»
На жаль, керівництво Банку прийняло рішення відмовитися від веб-версії банкінгу і 1 березня веб-версія вже буде недоступною. Інформацію про відмову від веб-версії Банк розсилав своїм клієнтам через застосунок «ABank24», який з 1 березня залишається єдиним способом керування своїми рахунками у Банку.
Поки діє веб-версія зняв пролонгацію з депозитів. І, давай іди до побачення.
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nord
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Додано: Суб 25 лют, 2023 09:45
nord Чудово, молодець.
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