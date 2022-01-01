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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091>

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:38

  flysoulfly написав:
  Кассандра написав: В бытность, когда сэп был одинаково рабочий и в вэб версии и в додатку
а сейчас в вэб - нерабочий сэп?
  Кассандра написав:да нет всё работает вроде бы. Просто иногда они вырубают или вэб или моб. версию и непонятно зачем
, то я в основном пользовалась вэб версией, потому как в ней из 10-ти платежей наружу на проверку финмона мог попасть один платёжик или вообще ни одного, в то время как в додатку каждый второй заканчивался блоком и фото или видеосессией с паспортом в зубах.
:shock: это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?

я с додатком попала один раз, сумму точно не помню, что-то около 3-5к, но коллеги писали, что были ситуации с почти копеечными суммами в прямом смысле этого слова, а вэб версией я отсылала до 150к без каких-либо проблем
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:44

1 березня WEB-версія ABank24 буде недоступна.

  Alien написав:Власне кажучи - сабж. Ще один банк вирішив похоронити свою веб версію, надавши перевагу застосунку у мобільному. Просто немає слів - довбо*оби :(.
RIP a24

Это какой-то позор (с)
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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:47

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  flysoulfly написав::shock: это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?
З будь-яких. Вони просто неадеквати і їх тригерить сам факт. Причому, вони наполягають, що попереджують шахрайство і їх не цікавить, що відправник та отримувач та сама особа і це явно видно із самої платіжки.
таладно, це жарт?

Я навіть до НБУ писав, що вони під надуманими приводами не випускають гроші. НБУ відповів, що я добровільно став їхнім клієнтом.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 08:52

Re: А-Банк

Какой лимит на СЭП с зелёной?
В тарифах написано перевод на карту лимит 100к, но это же п2п изменится в виду?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 09:12

  andreyiskra написав:Какой лимит на СЭП с зелёной?
В тарифах написано перевод на карту лимит 100к, но это же п2п изменится в виду?


20к/мес. вроде бы
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 09:34

  N0mad написав:З 1 березня припиняє роботу веб-версія інтернет банкінгу «ABank24»

На жаль, керівництво Банку прийняло рішення відмовитися від веб-версії банкінгу і 1 березня веб-версія вже буде недоступною. Інформацію про відмову від веб-версії Банк розсилав своїм клієнтам через застосунок «ABank24», який з 1 березня залишається єдиним способом керування своїми рахунками у Банку.

Поки діє веб-версія зняв пролонгацію з депозитів. І, давай іди до побачення. :lol:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 09:45

nord Чудово, молодець.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 10:30

  andreyiskra написав:Какой лимит на СЭП с зелёной?
В тарифах написано перевод на карту лимит 100к, но это же п2п изменится в виду?

На перекази в А24 -- 500К/міс без коміс
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... rt_all.pdf

але є ще і такє:
До 20 000 грн на місяць (враховуються платежі карткою та готівкою) - безкоштовно, понад 20 000 грн - 0,5% від суми платежу макс. 150 грн
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 7/?lang=uk

... Шапіто ж 8) :P
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:48

Re: А-Банк

Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:59

  Дюрі-бачі написав:Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.

Так повідомляли ж що з 1 березня веб-версія - усьо :(. Тепер тільки мобайл
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