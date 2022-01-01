Кассандра написав: В бытность, когда сэп был одинаково рабочий и в вэб версии и в додатку
а сейчас в вэб - нерабочий сэп?
Кассандра написав:да нет всё работает вроде бы. Просто иногда они вырубают или вэб или моб. версию и непонятно зачем
, то я в основном пользовалась вэб версией, потому как в ней из 10-ти платежей наружу на проверку финмона мог попасть один платёжик или вообще ни одного, в то время как в додатку каждый второй заканчивался блоком и фото или видеосессией с паспортом в зубах.
это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?
я с додатком попала один раз, сумму точно не помню, что-то около 3-5к, но коллеги писали, что были ситуации с почти копеечными суммами в прямом смысле этого слова, а вэб версией я отсылала до 150к без каких-либо проблем
flysoulfly написав::shock: это начиная с каких сумм был такой допрос с пристрастием?
З будь-яких. Вони просто неадеквати і їх тригерить сам факт. Причому, вони наполягають, що попереджують шахрайство і їх не цікавить, що відправник та отримувач та сама особа і це явно видно із самої платіжки.
таладно, це жарт?
Я навіть до НБУ писав, що вони під надуманими приводами не випускають гроші. НБУ відповів, що я добровільно став їхнім клієнтом.
N0mad написав:З 1 березня припиняє роботу веб-версія інтернет банкінгу «ABank24»
На жаль, керівництво Банку прийняло рішення відмовитися від веб-версії банкінгу і 1 березня веб-версія вже буде недоступною. Інформацію про відмову від веб-версії Банк розсилав своїм клієнтам через застосунок «ABank24», який з 1 березня залишається єдиним способом керування своїми рахунками у Банку.
Поки діє веб-версія зняв пролонгацію з депозитів. І, давай іди до побачення.