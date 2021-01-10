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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:59

Re: А-Банк

  Дюрі-бачі написав:Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.
3 01/03 веб версії не існує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21

Re: А-Банк

Работает все.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:43

може банк передумав закривати ІБ?

https://a24m.a-bank.com.ua/

зайшов, все як було...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:48

  greenozon написав:може банк передумав закривати ІБ?

банк забув
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:01

  Alien написав:
  Дюрі-бачі написав:Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.

Так повідомляли ж що з 1 березня веб-версія - усьо :(. Тепер тільки мобайл

Черговий банк дуркує.
копейка
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