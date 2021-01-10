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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 10:59
Дюрі-бачі написав:
Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.
3 01/03 веб версії не існує.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:21
Работает все.
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lubarec
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:43
може банк передумав закривати ІБ?https://a24m.a-bank.com.ua/
зайшов, все як було...
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greenozon
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:48
greenozon написав:
може банк передумав закривати ІБ?
банк забув
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:01
Alien написав: Дюрі-бачі написав:
Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.
Так повідомляли ж що з 1 березня веб-версія - усьо
. Тепер тільки мобайл
Черговий банк дуркує.
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копейка
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:37
Київстар теж вже з листопада вимикає веб-версію особистого кабінета і ніяк досі не вимкне )
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Solar_simfi
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Додано: Сер 01 бер, 2023 17:25
копейка написав: Alien написав: Дюрі-бачі написав:
Не можу зайти в Абанк24. Перекидує на сторінку з мобільним додатком.
Так повідомляли ж що з 1 березня веб-версія - усьо
. Тепер тільки мобайл
Черговий банк дуркує.
Да то вони зрізати з/п веб-фронту привід шукають
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 01 бер, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:32
flysoulfly написав: greenozon написав:
може банк передумав закривати ІБ?
банк забув
Якій сервер треба вимкнути , шукають всім офісом.
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Citizen_D
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:43
Citizen_D написав: flysoulfly написав: greenozon написав:
може банк передумав закривати ІБ?
банк забув
Якій сервер треба вимкнути , шукають всім офісом.
та ні,
тупо забув і все
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flysoulfly
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