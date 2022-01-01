|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:18
ringM57 написав:
бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко
З телефона можна транслювати на телевізор
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7961
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|590
|387595
|
|
|887
|731177
|
Чет 02 бер, 2023 12:16
cohan
|
|122
|52157
|
Чет 02 бер, 2023 10:34
sens