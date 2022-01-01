З телефона можна транслювати на телевізор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:18
Додано: Чет 02 бер, 2023 17:29
У меня тоже не было раньше. А сейчас.....
Я нахожусь в оккупации.
Достучаться до любого банка в принципе сложно, т.к. кацапы блокируют все возможные каналы, в том числе и ВПН-сервисы. И вот, после долгих танцев с бубном, наконец попадаю на веб-страницу банка и узнаю, что веб-версия больше не поддерживается. Типа вот вам: качайте приложение.
Я никогда не пользовался мобильным приложением. Не нравится мне. А теперь когда орки отжимают телефоны на улицах и подавно.
Предупредить клиентов? Что планируют прекратить поддержку веб-версии?
И что теперь? Меня по-факту лишили доступа к моим собственным деньгам.
Я не могу перейти через линию фронта до отделения, банкомата, или чтоб картой рассчитаться.
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:16
Re: А-Банк
Кстати банк пишет:
Мне одному кажется странным информировать пользователей
в
?????
Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???
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