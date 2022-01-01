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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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А-Банк 3.6 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:18

  ringM57 написав:бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко

З телефона можна транслювати на телевізор :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:29

  ringM57 написав:А в мене на сайті вже не працює і дуже шкода – бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко. До функціоналу поки що претензій немає.

У меня тоже не было раньше. А сейчас.....

Я нахожусь в оккупации.
Достучаться до любого банка в принципе сложно, т.к. кацапы блокируют все возможные каналы, в том числе и ВПН-сервисы. И вот, после долгих танцев с бубном, наконец попадаю на веб-страницу банка и узнаю, что веб-версия больше не поддерживается. Типа вот вам: качайте приложение.

Я никогда не пользовался мобильным приложением. Не нравится мне. А теперь когда орки отжимают телефоны на улицах и подавно.
Предупредить клиентов? Что планируют прекратить поддержку веб-версии?

И что теперь? Меня по-факту лишили доступа к моим собственным деньгам.
Я не могу перейти через линию фронта до отделения, банкомата, или чтоб картой рассчитаться.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:16

Re: А-Банк

Кстати банк пишет:
Ми піклуємось про наших клієнтів та їх комфорт, тому заздалегіть інформували про закриття web-версії, як в самому застосунку так і відправивши лист на електронну пошту.

Мне одному кажется странным информировать пользователей
web-версії
в
мобільному застосунку
?????
Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:07

  vovan_prm написав:Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???

Я бачив в Інтернеті згадку, що комусь приходив пуш у застосунок. Мені особисто не приходив ні пуш, ні лист.
klug
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:11

  klug написав:
  vovan_prm написав:Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???

Я бачив в Інтернеті згадку, що комусь приходив пуш у застосунок. Мені особисто не приходив ні пуш, ні лист.

Пишут:
Розбираємося, чому не прийшло повідомлення.

Подождем ответа.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:55

  ringM57 написав:А в мене на сайті вже не працює і дуже шкода – бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко. До функціоналу поки що претензій немає.

Как вариант, попробуйте эмуляцию андроида на виндах. Сам не пробовал, но может получится.
Citizen_D
 
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