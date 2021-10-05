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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 16:18
ringM57 написав:
бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко
З телефона можна транслювати на телевізор
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:29
ringM57 написав:
А в мене на сайті вже не працює і дуже шкода – бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко. До функціоналу поки що претензій немає.
У меня тоже не было раньше. А сейчас.....
Я нахожусь в оккупации.
Достучаться до любого банка в принципе сложно, т.к. кацапы блокируют все возможные каналы, в том числе и ВПН-сервисы. И вот, после долгих танцев с бубном, наконец попадаю на веб-страницу банка и узнаю, что веб-версия больше не поддерживается. Типа вот вам: качайте приложение.
Я никогда не пользовался мобильным приложением. Не нравится мне. А теперь когда орки отжимают телефоны на улицах и подавно.
Предупредить клиентов? Что планируют прекратить поддержку веб-версии?
И что теперь? Меня по-факту лишили доступа к моим собственным деньгам.
Я не могу перейти через линию фронта до отделения, банкомата, или чтоб картой рассчитаться.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:16
Кстати банк пишет:
Ми піклуємось про наших клієнтів та їх комфорт, тому заздалегіть інформували про закриття web-версії, як в самому застосунку так і відправивши лист на електронну пошту.
Мне одному кажется странным информировать пользователей
web-версії
в
мобільному застосунку
?????
Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:07
vovan_prm написав:
Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???
Я бачив в Інтернеті згадку, що комусь приходив пуш у застосунок. Мені особисто не приходив ні пуш, ні лист.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:11
klug написав: vovan_prm написав:
Ну это ладно, а хоть кому-то приходило письмо с предупреждением на электронку???
Я бачив в Інтернеті згадку, що комусь приходив пуш у застосунок. Мені особисто не приходив ні пуш, ні лист.
Пишут:
Розбираємося, чому не прийшло повідомлення.
Подождем ответа.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:55
ringM57 написав:
А в мене на сайті вже не працює і дуже шкода – бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко. До функціоналу поки що претензій немає.
Как вариант, попробуйте эмуляцию андроида на виндах. Сам не пробовал, но может получится.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:20
klug написав: ringM57 написав:
бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко
З телефона можна транслювати на телевізор
ага, тільки меньш ніж у всіх є телевізор с тачскрином
можна з мишою, але з нею в аппках не всі натискачки-випадачки коректно працюють.
(it_смузісти_мудаки).
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Додано: Суб 04 бер, 2023 08:04
Citizen_D написав: ringM57 написав:
А в мене на сайті вже не працює і дуже шкода – бо працювати на маленькому екрані в телефоні важко. До функціоналу поки що претензій немає.
Как вариант, попробуйте эмуляцию андроида на виндах. Сам не пробовал, но может получится.
Так, спробував. Ставив BlueStacks, все вийшло, дякую.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:08
ringM57
Не паліть контору. Ці "добрі люди" до того вже забанили стандартний емулятор з SDK після аналогічних порад на форумі.
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