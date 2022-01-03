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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:13

Карамболь EasyPay вам в помощь
lubarec
 
Повідомлень: 446
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 90919293
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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