RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:13

Карамболь EasyPay вам в помощь
lubarec
 
Повідомлень: 446
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 22:23

Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?
Клаус
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.10.13
Подякував: 40 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:07

Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 807
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17

  Клаус написав:Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Вам треба щоб в банку при ваших вимогах ще й обовязково була веб-версія? Боюсь що вам дуже складно буде щось таке обрати. У моні є те що вам треба але нема вебу. Пумба з вебу всіх виганяє - нових не пускає. У привату є коміс як на комуналь так і на р2р. У Сенсу все безкоштовно лише в додатку - в веб версії в залежності від картки є коміс. Сама веб версія вже давно не оновлюється. У Таса малий вибір комуналю і р2р специфічний - або незручний вхід або платний вихід. Втім якщо оформите картку Верікард то там власні можна відправляти без комісу. Але лишиться питання повноти оплати комуналю. Спортбанк як і моня - підійшов би по комуналю та р2р але не має власного веб-банкінгу. Чесно кажучи особисто я не бачу який би банк можна було порекомендувати щоб був і веббанкінг, і безкоштовні р2р з якісним комуналки. Тут у вас ситуація на мій погляд як в тій задачі - ми можемо обслуговувати:
- якісно,
- швидко,
- дешево.
Причому ви одночасно можете обрати лише дві з трьох доступних опцій
Alien
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 12.01.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:19

  melkh написав:Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.

А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає
Alien
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 12.01.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 26, 27, 28
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
277 256600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 23:17
demichh
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
77 41180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 21:57
Minnie Mouse
Банк Власний Рахунок 1 ... 102, 103, 104
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1037 777413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 21:28
lamal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6860)
15.03.2023 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.