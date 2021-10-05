Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17

Клаус написав: Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить? Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Вам треба щоб в банку при ваших вимогах ще й обовязково була веб-версія? Боюсь що вам дуже складно буде щось таке обрати. У моні є те що вам треба але нема вебу. Пумба з вебу всіх виганяє - нових не пускає. У привату є коміс як на комуналь так і на р2р. У Сенсу все безкоштовно лише в додатку - в веб версії в залежності від картки є коміс. Сама веб версія вже давно не оновлюється. У Таса малий вибір комуналю і р2р специфічний - або незручний вхід або платний вихід. Втім якщо оформите картку Верікард то там власні можна відправляти без комісу. Але лишиться питання повноти оплати комуналю. Спортбанк як і моня - підійшов би по комуналю та р2р але не має власного веб-банкінгу. Чесно кажучи особисто я не бачу який би банк можна було порекомендувати щоб був і веббанкінг, і безкоштовні р2р з якісним комуналки. Тут у вас ситуація на мій погляд як в тій задачі - ми можемо обслуговувати:- якісно,- швидко,- дешево.Причому ви одночасно можете обрати лише дві з трьох доступних опцій