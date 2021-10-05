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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 бер, 2023 22:23
Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?
Додано: Сер 15 бер, 2023 23:07
Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.
Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17
Вам треба щоб в банку при ваших вимогах ще й обовязково була веб-версія? Боюсь що вам дуже складно буде щось таке обрати. У моні є те що вам треба але нема вебу. Пумба з вебу всіх виганяє - нових не пускає. У привату є коміс як на комуналь так і на р2р. У Сенсу все безкоштовно лише в додатку - в веб версії в залежності від картки є коміс. Сама веб версія вже давно не оновлюється. У Таса малий вибір комуналю і р2р специфічний - або незручний вхід або платний вихід. Втім якщо оформите картку Верікард то там власні можна відправляти без комісу. Але лишиться питання повноти оплати комуналю. Спортбанк як і моня - підійшов би по комуналю та р2р але не має власного веб-банкінгу. Чесно кажучи особисто я не бачу який би банк можна було порекомендувати щоб був і веббанкінг, і безкоштовні р2р з якісним комуналки. Тут у вас ситуація на мій погляд як в тій задачі - ми можемо обслуговувати:
- якісно,
- швидко,
- дешево.
Причому ви одночасно можете обрати лише дві з трьох доступних опцій
Додано: Сер 15 бер, 2023 23:19
А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає
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