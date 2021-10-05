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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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А-Банк 3.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:13

Карамболь EasyPay вам в помощь
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 22:23

Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:07

Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17

  Клаус написав:Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Вам треба щоб в банку при ваших вимогах ще й обовязково була веб-версія? Боюсь що вам дуже складно буде щось таке обрати. У моні є те що вам треба але нема вебу. Пумба з вебу всіх виганяє - нових не пускає. У привату є коміс як на комуналь так і на р2р. У Сенсу все безкоштовно лише в додатку - в веб версії в залежності від картки є коміс. Сама веб версія вже давно не оновлюється. У Таса малий вибір комуналю і р2р специфічний - або незручний вхід або платний вихід. Втім якщо оформите картку Верікард то там власні можна відправляти без комісу. Але лишиться питання повноти оплати комуналю. Спортбанк як і моня - підійшов би по комуналю та р2р але не має власного веб-банкінгу. Чесно кажучи особисто я не бачу який би банк можна було порекомендувати щоб був і веббанкінг, і безкоштовні р2р з якісним комуналки. Тут у вас ситуація на мій погляд як в тій задачі - ми можемо обслуговувати:
- якісно,
- швидко,
- дешево.
Причому ви одночасно можете обрати лише дві з трьох доступних опцій
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:19

  melkh написав:Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.

А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 05:51

  Клаус написав:Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Конкорд. Є веб банк, є приложуха. Комунал безкоштовно, сеп 20К в місяць безкоштовно, 20к р2р безкоштовно. Картка Неокарт
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:25

Re: А-Банк

Веб версіі чекає доля звичайного міського телефону, їх скоро не буде, тому треба адаптуватись.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:17

lubarec
будьте осторожны с этим easy pay. Месяц назад пополняла в их терминале карточку сенса, терминал завис и 200грн. ушли в никуда... Сразу же позвонила в easy pay? оператор дала номер заявки сказала ждать 3-15 дней, денег никто мне не вернул, через 14 дней я перезвонила, оператор мне снова выдала номер заявки, сказала, что им очень жаль, но не могут ответить мне ничего и денег уже нет месяц ...
так вот уже месяц я не могу получить свои деньги...
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:21

  Alien написав:
  melkh написав:Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.

А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає

имею карту пумб, и до лета юзал их веб-версию. Удивляет, что сайт payhub они то не закрывают, но там с комисом
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 10:33

Re: А-Банк

  ukr0014959 написав:Веб версіі чекає доля звичайного міського телефону, їх скоро не буде, тому треба адаптуватись.

А ось це навряд. Навіть МОНО розуміє, що одне діло баловство для хіпстерів та зумерів і там вистачить додатка, а інше діло нормальний банкінг для бізнесу, і тому для фопів навіть у монобанку є веб версія.
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