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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:27
Клаус написав:
Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?
Если вместо р2р подойдет сэп, то выбора больше: Секс, Сиб, Сельхозкредит (Агриколь)
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Bosstone
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:44
А банк прибрав Веб версію а разом з ним і всі шаблони на комуналку що були в ній налаштовані. При спробі створити нові в мобільній версії, не знаходить постачальників комун. послуг. А до того при відсутності кешбеку, було для мене саме зручне місце для оплати.
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pavyak
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