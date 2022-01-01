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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:27

  Клаус написав:Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Если вместо р2р подойдет сэп, то выбора больше: Секс, Сиб, Сельхозкредит (Агриколь)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:44

Re: А-Банк

А банк прибрав Веб версію а разом з ним і всі шаблони на комуналку що були в ній налаштовані. При спробі створити нові в мобільній версії, не знаходить постачальників комун. послуг. А до того при відсутності кешбеку, було для мене саме зручне місце для оплати.
pavyak
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