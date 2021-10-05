А банк прибрав Веб версію а разом з ним і всі шаблони на комуналку що були в ній налаштовані. При спробі створити нові в мобільній версії, не знаходить постачальників комун. послуг. А до того при відсутності кешбеку, було для мене саме зручне місце для оплати.
melkh написав:Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.
А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає
Людина запитала про комуналь, ось я і написав, для мене, особисто, краще я буду тицькати пальцем по екрану телефону, але з кешбеком, ніж дивитися на великий екран, але без кешбеку.
Alien написав:Можна було б, яле який би тодi сенс був би у випуску кобренда з АТБ? Тут же увесь цимус банку що вiн додаткову кiлькiсть карток випустить, а для АТБ - що вони знижку даватимуть, але дуже обмеженому колу власникiв виключно кобренда. Там же знижка зав'язана на певний BIN. Якщо прописати до карток по яким буде знижка ще й BIN-и "зелених" - то АТБ-карту нiхто випускати не стане