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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

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А-Банк 3.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
2
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:27

  Клаус написав:Раз банк убрал веб-версию, а ставить приложение не хочется - подскажите: какой банчок выбрать, чтоб комуналку и парочку р2р в месяц - без комиса проводить?

Если вместо р2р подойдет сэп, то выбора больше: Секс, Сиб, Сельхозкредит (Агриколь)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:44

Re: А-Банк

А банк прибрав Веб версію а разом з ним і всі шаблони на комуналку що були в ній налаштовані. При спробі створити нові в мобільній версії, не знаходить постачальників комун. послуг. А до того при відсутності кешбеку, було для мене саме зручне місце для оплати.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:28

  Alien написав:
  melkh написав:Клаус звичайно ж ПУМБ всеКАРТУ, з неї своїми комуналочка 2% кешбеку, можу надіслати рефералочку, на сьогодні це найкраще рішення.

А що у Пумба з вебверсією? Людина відмовляється від звичного їй абанку саме через відсутність вебу, щоб не ставити додаток. А ви йому про ПУМБ який давно закинув веббанкінг, усіми способами намагається вигнати звідти старих клієнтів, а нових клієнтів туди просто не пускає

Людина запитала про комуналь, ось я і написав, для мене, особисто, краще я буду тицькати пальцем по екрану телефону, але з кешбеком, ніж дивитися на великий екран, але без кешбеку.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:47

Re: А-Банк

  Alien написав:Можна було б, яле який би тодi сенс був би у випуску кобренда з АТБ? Тут же увесь цимус банку що вiн додаткову кiлькiсть карток випустить, а для АТБ - що вони знижку даватимуть, але дуже обмеженому колу власникiв виключно кобренда. Там же знижка зав'язана на певний BIN. Якщо прописати до карток по яким буде знижка ще й BIN-и "зелених" - то АТБ-карту нiхто випускати не стане

АТБ має зацікавленість у випуску подібних карток, бо ще добавляє заманух https://www.atbmarket.com/news/akcia-micni-znizki-v-atb
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:31

Для переказів між картками банку якісь ліміти є?
На картки інших банків 100т, а між картками самого банку в тарифах немає :twisted:
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 01:14

  Ой+ написав:АТБ
ще добавляє заманух https://www.atbmarket.com/news/akcia-micni-znizki-v-atb
ну такое. Поднять цену банки кофе на 110%, опустить на 48% и кричать про выгодную акцию...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:48

если депозит оформлен в отделении, то можно отключить автопролонгацию в приложении ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:58

  J написав:если депозит оформлен в отделении, то можно отключить автопролонгацию в приложении ?

Звичайно. З недавніх пір кажуть що навіть не треба чекати останнього місяця закінчення депо як раніше. Відміняти лонгацію вже можна одразу після відкриття депо
Alien
 
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