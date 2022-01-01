greenozon написав: дуже хороша ціна от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?
А в чому ви бачите щедрість? Чи ви думаєте вам хтось собі у збиток щось продав. Ну подвинулись у ціні на 20-50% що популяризувати картки. Ви ж не знаєте яка там була торгова націнка на товарі. Певен що АТБ точно не в мінусі. А банки якщо щось і "кашляли" в бюджет акції то за окремим кошторисом і в надії що народ не тільки акційний товар братиме, а й ще щось з полиць потягне - от воно загалом по ІЧ і відібється.
greenozon написав:от стало цікаво - а за чий рахунок цей бенкет незвіданної щедрості?
Напевно, за рахунок неуважного покупця. От я сьогодні якраз недавно був в АТБ. Висить цінник на шоколад міленіум 110 г 24 грн, ще дуже дрібним шрифтом дописані дати та умови. Але акція вже скінчилась . Наступна тільки 3 дні буде, а цінники провисять і принесуть прибуток.